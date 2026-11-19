jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar memprioritaskan persoalan ekonomi, hukum, pemberantasan korupsi, serta keamanan nasional pada tiga tahun mendatang.

Menurut Efriza, keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak cukup diukur dari banyaknya program maupun besarnya anggaran yang digelontorkan negara.

"Prabowo menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan, mulai dari ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga persoalan sosial dan keamanan. Keberhasilan pemerintah harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (19/11).

Dia mengatakan sektor ekonomi menjadi salah satu pekerjaan rumah paling mendesak.

Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, serta mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah dan ketersediaan minyak juga harus menjadi perhatian.

Efriza mengingatkan pemerintah agar mampu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tanpa memunculkan antrean panjang maupun kenaikan harga BBM.

Di bidang hukum, dia menilai pemerintah harus mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang adil.