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Efriza Bongkar Sinyal Keretakan Jokowi-Prabowo, Penyadapan Jadi Ujian Politik

Efriza Bongkar Sinyal Keretakan Jokowi-Prabowo, Penyadapan Jadi Ujian Politik
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Presiden Prabowo Subianto bersama Joko Widodo (Jokowi). Foto: tangkapan layar Youtube Biro Penerangan TNI

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, berpotensi berkaitan dengan pertarungan elite politik.

Menurut Efriza, dinamika hubungan Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu konteks politik yang patut dicermati.

Dia menggambarkan hubungan kedua tokoh tersebut sebagai relasi yang terlihat harmonis, tetapi belum tentu memiliki kesamaan kepentingan politik.

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"Hubungan Jokowi dan Prabowo dapat digambarkan sebagai hubungan yang mesra, tetapi tidak ingin bersama," ujar Efriza kepada JPNN.com, Rabu (4/11).

Dia menilai Jokowi masih memiliki kepentingan untuk menjaga warisan politik dan pengaruhnya terhadap pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Prabowo memiliki kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus kewibawaan sebagai kepala negara.

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Meski demikian, Efriza mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak boleh dibangun hanya berdasarkan persepsi politik.

"Kalau memang ada dugaan keterlibatan aktor tertentu, mekanisme hukum harus berjalan objektif, transparan, dan berdasarkan fakta," tuturnya.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi berkaitan dengan pertarungan elite politik.

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