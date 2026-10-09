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Efriza: DPR Tidak Otomatis Wajib Memakzulkan Gibran

Efriza: DPR Tidak Otomatis Wajib Memakzulkan Gibran
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Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Foto: arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menegaskan DPR tidak dapat secara otomatis memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya karena muncul polemik mengenai dokumen pendidikannya.

Menurut Efriza, pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B.

“DPR tidak otomatis wajib memakzulkan Gibran hanya karena muncul persoalan dalam putusan MK. Harus ada dasar konstitusional dan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (9/10).

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Dia menjelaskan, proses pemberhentian wakil presiden melibatkan mekanisme yang tidak sederhana, termasuk pemeriksaan pendapat DPR oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Karena itu, putusan MK dalam perkara terkait polemik pendidikan Gibran tidak dapat langsung diperlakukan sebagai keputusan pemakzulan.

Efriza mengingatkan bahwa permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

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Dalam pertimbangannya, MK juga disebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA.

“Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai dasar pemakzulan.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menegaskan DPR tidak dapat secara otomatis memakzulkan Wapres Gibran hanya karena muncul polemik pendidikannya

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