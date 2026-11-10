Efriza: Gibran Bisa Raih Simpati Publik jika Mundur demi Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden berpotensi mendatangkan simpati publik apabila dilakukan demi kepentingan masyarakat.

"Kalau Gibran mundur dengan alasan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan tidak mungkin simpati publik terhadap dirinya akan menguat," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).

Efriza mengatakan keputusan mundur dapat menjadi momentum bagi Gibran untuk memperbaiki citra politiknya setelah berbagai kontroversi yang menyeret namanya.

Menurut dia, dinamika politik di Indonesia memungkinkan perubahan persepsi masyarakat terhadap seorang tokoh setelah mengambil keputusan yang dianggap tepat.

Namun, Efriza mengingatkan bahwa simpati tersebut belum tentu bertahan lama apabila Gibran kembali memiliki ambisi politik pada Pilpres 2029.

Dia menilai berbagai kontroversi yang berkaitan dengan Jokowi dan Gibran masih berpotensi menjadi beban politik bagi keluarga tersebut.

"Jangan sampai pengunduran diri hanya menjadi cara untuk memulihkan citra sesaat. Sebab, ketika kembali maju pada 2029, persoalan-persoalan sebelumnya bisa kembali diungkit publik," ujarnya.

Efriza menambahkan Gibran membutuhkan waktu untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat jika ingin melanjutkan karier politiknya.