jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto belum dimanfaatkan secara optimal.

Dia melihat posisi wakil presiden belum sepenuhnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.

"Selama dua tahun pemerintahan Prabowo, posisi wakil presiden belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan tambahan untuk membantu Presiden. Gibran terlihat belum mendapatkan mandat strategis yang cukup besar dalam menjalankan pemerintahan," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (19/11).

Menurut dia, wakil presiden semestinya mendapatkan pembagian tugas yang jelas.

Mandat tersebut dapat berupa koordinasi bidang tertentu, pengawalan program prioritas, hingga penyelesaian persoalan lintas kementerian.

Namun, Efriza menilai ruang gerak Gibran selama ini cenderung terbatas.

Salah satu tugas yang cukup menonjol ialah koordinasi percepatan pembangunan Papua.

Selain itu, Gibran juga beberapa kali ditugaskan turun langsung ke daerah untuk memantau pelaksanaan program pemerintah.