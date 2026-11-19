Efriza Kritik Peran Gibran Selama Dua Tahun Jadi Wapres, Dinilai Belum Optimal
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto belum dimanfaatkan secara optimal.
Dia melihat posisi wakil presiden belum sepenuhnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.
"Selama dua tahun pemerintahan Prabowo, posisi wakil presiden belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan tambahan untuk membantu Presiden. Gibran terlihat belum mendapatkan mandat strategis yang cukup besar dalam menjalankan pemerintahan," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (19/11).
Menurut dia, wakil presiden semestinya mendapatkan pembagian tugas yang jelas.
Mandat tersebut dapat berupa koordinasi bidang tertentu, pengawalan program prioritas, hingga penyelesaian persoalan lintas kementerian.
Namun, Efriza menilai ruang gerak Gibran selama ini cenderung terbatas.
Salah satu tugas yang cukup menonjol ialah koordinasi percepatan pembangunan Papua.
Selain itu, Gibran juga beberapa kali ditugaskan turun langsung ke daerah untuk memantau pelaksanaan program pemerintah.
Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto belum optimal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kader Pemuda Muhammadiyah Nilai Orientasi Politik Dasco Adalah Kepentingan Publik
- Haji Uma Sebut 3 Keuntungan Strategis Jika Prabowo Pilih Pimpinan DPD Pengganti Gibran
- Amien Sarankan Gibran Kejar Paket C, ProJo: Terlalu Menyederhanakan Persoalan
- Prabowo Dinilai Bisa Pilih Teknokrat Jadi Wapres, Efriza Ungkap Alasannya
- Survei Logitera: Publik Dorong Penjaringan Terbuka Cawapres 2029, Nama Dedi Mulyadi dan Gibran Menguat
- KAMMI Pengin Kursi Wapres Diisi Sosok yang Sudah Berkali-kali jadi Menteri