Efriza Minta Presiden Prabowo Tak Segan Ganti 10 Menteri Berkinerja Terburuk

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar utama dalam menentukan nasib para menteri di kabinetnya.

Menurut Efriza, menteri yang tidak mampu memenuhi target kerja perlu mendapat evaluasi tegas, termasuk kemungkinan diberhentikan dari jabatannya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan yang menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei itu juga memunculkan perhatian terhadap jajaran menteri dengan penilaian kinerja terburuk. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai langkah yang semestinya diambil Presiden terhadap para pembantunya.

Efriza mengatakan Presiden perlu terlebih dahulu mencermati indikator penilaian dan membandingkannya dengan hasil evaluasi internal pemerintah.

“Reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi keputusan itu semestinya didasarkan pada kinerja, bukan semata-mata tekanan politik atau popularitas,” kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (15/10).

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Dia menilai menteri yang masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki kinerja dapat diberikan kesempatan melalui target dan tenggat waktu yang jelas.

Namun, menteri yang gagal memenuhi target setelah evaluasi tidak seharusnya terus dipertahankan.