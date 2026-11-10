Efriza: Mundurnya Gibran Bisa Jadi Jalan Keluar dari Kemelut Politik

jpnn.com - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai Gibran Rakabuming Raka berpeluang mundur dari jabatan wakil presiden demi meredam tekanan politik yang semakin menguat.

"Kalau Gibran memilih mundur, itu bisa dibaca sebagai langkah mengalah untuk menciptakan situasi pemerintahan yang lebih kondusif. Ada kepentingan bersama yang perlu dijaga," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).

Efriza mengatakan keputusan tersebut berpotensi menjadi bagian dari kompromi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran.

Menurut dia, Gibran perlu mempertimbangkan situasi politik yang semakin sulit jika memilih bertahan di tengah tekanan publik dan dinamika parlemen.

Dia menilai, bertahan di tengah ruang politik yang semakin menyempit justru berisiko merugikan Gibran apabila masih memiliki ambisi kembali berkontestasi dalam pemilihan presiden mendatang.

"Persoalan Gibran bukan lagi semata-mata pembuktian hukum, tetapi sudah berkembang menjadi persoalan legitimasi dan kepercayaan politik," tuturnya.

Efriza mengatakan peluang pengunduran diri Gibran juga tidak bisa dilepaskan dari komunikasi Prabowo dengan partai-partai pendukung pemerintah di DPR.

Menurutnya, kompromi politik tersebut berpotensi menjadi jalan untuk meredam ketegangan sekaligus membuka ruang konsolidasi kekuasaan baru.(kkp/jpnn.com)