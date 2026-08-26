menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Efriza: Pernyataan Budi Arie Jadi Blunder buat Jokowi dan Geng Solo

Efriza: Pernyataan Budi Arie Jadi Blunder buat Jokowi dan Geng Solo

Efriza: Pernyataan Budi Arie Jadi Blunder buat Jokowi dan Geng Solo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Budi Arie Setiadi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai pernyataan Budi Arie Setiadi terkait percepatan pemilu berpotensi menjadi blunder politik bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan “Geng Solo”.

Menurut Efriza, pernyataan yang disampaikan Budi Arie saat berada di samping Jokowi dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap gerakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pernyataan Budi Arie itu sembrono dan akhirnya dia meminta maaf, apalagi disampaikan di samping Jokowi,” kata Efriza.

Baca Juga:

Dia menilai pernyataan mengenai keresahan masyarakat, kondisi ekonomi, hingga kemungkinan percepatan Pemilu menjadi sensitif karena Budi Arie merupakan mantan menteri di pemerintahan Prabowo.

“Wajar kalau kemudian dinilai sebagai dukungan terhadap demonstrasi, seolah-olah mendukung rongrongan terhadap pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Efriza mengatakan narasi mengenai “percepatan kekuasaan” dan “patahan sejarah” juga dapat memicu spekulasi politik apabila tidak dijelaskan secara proporsional.

Baca Juga:

“Kalau tidak dijelaskan secara proporsional, ini bisa memunculkan spekulasi bahwa para pendukung Jokowi sedang mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

Menurut dia, persoalan tersebut justru berpotensi menjadi bumerang bagi Jokowi dan kelompok pendukungnya.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai pernyataan Budi Arie terkait percepatan pemilu berpotensi menjadi blunder politik bagi Jokowi dan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI