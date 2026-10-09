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Efriza Pertanyakan Keberanian DPR Gunakan Hak Pengawasan terkait Ijazah Gibran

Efriza Pertanyakan Keberanian DPR Gunakan Hak Pengawasan terkait Ijazah Gibran
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Peneliti Senior Citra Institute Efriza. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai besarnya koalisi pemerintahan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberanian anggota DPR menggunakan hak konstitusionalnya dalam merespons polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Efriza, DPR memiliki instrumen pengawasan berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Namun, penggunaan hak tersebut tidak hanya bergantung pada dasar hukum, tetapi juga pada sikap partai politik dan dukungan antarfraksi.

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“Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya dasar hukum. Penggunaan hak DPR juga ditentukan oleh keberanian politik dan dukungan dari fraksi-fraksi,” kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (9/10).

Dia mengatakan, anggota DPR dapat menghadapi dilema ketika fungsi pengawasan berhadapan dengan kepentingan mempertahankan hubungan politik bersama pemerintah.

Situasi tersebut, lanjutnya, berpotensi membuat pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan maksimal apabila loyalitas koalisi ditempatkan di atas kepentingan konstitusi.

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“DPR harus mampu membuktikan bahwa loyalitas kepada partai atau koalisi tidak mengalahkan kepentingan konstitusi,” ujarnya.

Efriza menilai, jika terdapat pertanyaan serius mengenai persyaratan pendidikan wakil presiden, DPR dapat meminta penjelasan melalui mekanisme resmi.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai besarnya koalisi jadi faktor yang memengaruhi keberanian DPR gunakan hak konstitusionalnya terkait ijazah Gibran.

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