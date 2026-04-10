menu
JPNN.comJPNN.com
Efriza Sebut Pernyataan Hashim soal Kudeta Presiden Bisa Jadi Alarm Politik

Efriza Sebut Pernyataan Hashim soal Kudeta Presiden Bisa Jadi Alarm Politik

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Peneliti senior Citra Institute, Efriza menyatakan Hashim Djojohadikusumo terkait isu ada yang ingin melakukan kudeta terhadap presiden perlu disikapi dengan sangat hati-hati. 

Dia menjelaskan pernyataan itu bisa dilihat dari dua sisi yakni sebagai peringatan dini atau strategi penguatan internal.

"Pernyataan Hashim ini perlu dilihat secara hati-hati. Jika dianggap sebagai alarm politik, silakan saja. Sebab, negara punya lembaga intelijen, sehingga kemungkinan benarnya informasi tersebut tetap cukup rasional," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (10/4).

Baca Juga:

Namun, dia menyebutkan ada kemungkinan narasi ini mencuat sebagai upaya konsolidasi kekuasaan.

Hal ini bertujuan agar seluruh elemen kekuatan pendukung Presiden Prabowo tetap kompak dan waspada terhadap segala kemungkinan gangguan politik.

"Namun, pernyataan Hashim juga dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi kekuasaan, agar kekuatan-kekuatan pendukung Presiden Prabowo kompak," lanjutnya. 

Baca Juga:

Di sisi lain, menurutnya tanpa transparansi dan bukti yang jelas, pernyataan seperti ini justru berpotensi menimbulkan kegelisahan publik. 

"Jika dibiarkan tanpa klarifikasi terukur, hanya akan menjadi spekulasi liar yang tidak produktif bagi stabilitas nasional," kata Efriza.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

