jpnn.com - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki keunggulan dibandingkan Ahmad Muzani dan Sugiono dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Efriza, Dasco mempunyai pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintaspartai, serta jaringan parlemen yang dapat menjadi modal penting mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

"Dasco memiliki pengalaman politik yang kuat, mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, dan memiliki kedekatan dengan Prabowo. Rekam kerjanya sebagai Ketua Harian Gerindra juga memperlihatkan kapasitasnya dalam mengoordinasikan kepentingan politik," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (19/11).

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Dia menilai Dasco juga mempunyai keunggulan karena terlibat dalam proses transisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu, Dasco dinilai mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah, parlemen, dan berbagai kelompok politik.

Efriza juga menyoroti keterlibatan Dasco dalam merespons sejumlah persoalan nasional, mulai dari gejolak pasar keuangan hingga dinamika hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Sementara itu, Ahmad Muzani dinilai memiliki tugas strategis melalui posisinya sebagai Ketua MPR.

Menurut Efriza, Muzani selama ini berperan dalam menjembatani hubungan politik antarlembaga di parlemen.