jpnn.com, JAKARTA - Sufmi Dasco Ahmad berpeluang menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, tetapi kursi wakil presiden belum tentu menjadi tiket politik jangka panjang.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Gerindra berpeluang mengusung pasangan Prabowo-Dasco apabila Dasco berhasil menunjukkan kinerja selama menjabat wakil presiden.

Namun, dia mengingatkan pergantian Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis menjadi investasi politik Gerindra untuk Pilpres 2029.

"Peluang Prabowo-Dasco pada 2029 cukup terbuka. Namun, jangan langsung berasumsi bahwa Dasco dipilih sekarang pasti dipersiapkan untuk menjadi pendamping Prabowo pada periode berikutnya," kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (16/11).

Menurut dia, Gerindra tetap harus memperhitungkan kepentingan partai-partai koalisi dan figur lain yang berpotensi mencuat sebagai calon wakil presiden.

Selain itu, elektabilitas dan evaluasi publik terhadap pemerintahan Prabowo juga akan menentukan konfigurasi politik menuju 2029.

Efriza bahkan melihat kemungkinan Dasco hanya dipilih untuk mengamankan sisa masa pemerintahan hingga 2029.

"Jangan-jangan posisi wakil presiden ini hanya untuk kepentingan menyelesaikan pemerintahan sampai 2029. Jadi, tidak otomatis menjadi investasi untuk Pilpres berikutnya," ujarnya.