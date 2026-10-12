Egy Akhiri Paceklik Gol, Pelatih Dewa United Ungkap Percakapan Tak Terduga

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Dewa United Osmar Loss akhirnya bisa bernapas lega melihat Egy Maulana Vikri kembali mencetak gol.

Egy -pemain berusia 26 tahun itu, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah melewati masa sulit dalam urusan membobol gawang lawan.

Osmar mengaku pernah mempertanyakan penurunan produktivitas Egy ketika keduanya berbincang pada masa pramusim. Ia heran karena pemain yang sebelumnya mampu mencetak banyak gol justru kesulitan mengulang pencapaian tersebut.

"Saya menanyakan kepadanya mengapa dia berhenti mencetak gol pada musim lalu karena pada musim sebelumnya, maksud saya 2024/2025, dia mencetak banyak gol," ujar Osmar.

Performa Egy pada musim lalu menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Setelah produktif pada kompetisi 2024/2025, Egy gagal mencetak gol dalam 29 pertandingan yang dijalaninya pada musim berikutnya.

Situasi itu akhirnya berubah ketika Dewa United menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-4 Super League 2026/2027, Minggu (11/10/2026).

Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Egy berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Golnya turut mengantarkan Dewa United membawa pulang hasil imbang 2-2 dari markas Persib.

Momen tersebut terasa spesial karena Egy terakhir kali mencetak gol pada April 2025. Artinya, ia harus menunggu cukup lama untuk kembali merasakan sensasi merobek jala lawan.