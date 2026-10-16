Egy Maulana Vikri Bangkit, Dewa United Punya Misi Penting

jpnn.com - Egy Maulana Vikri mulai kembali menunjukkan ketajamannya bersama Dewa United Banten FC.

Setelah melewati periode sulit dalam urusan mencetak gol, penyerang berusia 26 tahun itu kini bertekad menjaga performa positif demi membantu timnya bersaing di papan atas BRI Super League 2026/27.

Kebangkitan Egy turut ditopang pencapaiannya bersama Timnas Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Performa Positif Egy Maulana Vikri

Setelah itu, Egy mencatatkan namanya di papan skor saat Dewa United bermain imbang 1-1 melawan Persib Bandung pada 11 Oktober lalu.

Gol yang tercipta pada menit ke-22 itu mengakhiri puasa gol Egy bersama klub sejak tahun lalu. Hasil tersebut menjadi modal penting baginya untuk menghadapi persaingan di Super League.

"Alhamdulillah saya bersyukur performa tim sangat baik, ditambah atmosfer stadion yang bagus dan gol pertama di musim ini," ucapnya.

"Saya berharap penampilan tim selanjutnya lebih baik."

Dewa United Jaga Persaingan di Papan Atas

Dewa United juga memiliki bekal positif setelah mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 3-1 pada 16 September lalu.