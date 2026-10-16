menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Egy Maulana Vikri Bangkit, Dewa United Punya Misi Penting

Egy Maulana Vikri Bangkit, Dewa United Punya Misi Penting

Egy Maulana Vikri Bangkit, Dewa United Punya Misi Penting
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Egy Maulana Vikri menjalani sesi latihan dengan Dewa United. Foto: Dewa United.

jpnn.com - Egy Maulana Vikri mulai kembali menunjukkan ketajamannya bersama Dewa United Banten FC.

Setelah melewati periode sulit dalam urusan mencetak gol, penyerang berusia 26 tahun itu kini bertekad menjaga performa positif demi membantu timnya bersaing di papan atas BRI Super League 2026/27.

Kebangkitan Egy turut ditopang pencapaiannya bersama Timnas Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Baca Juga:

Performa Positif Egy Maulana Vikri

Setelah itu, Egy mencatatkan namanya di papan skor saat Dewa United bermain imbang 1-1 melawan Persib Bandung pada 11 Oktober lalu.

Gol yang tercipta pada menit ke-22 itu mengakhiri puasa gol Egy bersama klub sejak tahun lalu. Hasil tersebut menjadi modal penting baginya untuk menghadapi persaingan di Super League.

"Alhamdulillah saya bersyukur performa tim sangat baik, ditambah atmosfer stadion yang bagus dan gol pertama di musim ini," ucapnya.

Baca Juga:

"Saya berharap penampilan tim selanjutnya lebih baik."

Dewa United Jaga Persaingan di Papan Atas

Dewa United juga memiliki bekal positif setelah mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 3-1 pada 16 September lalu.

Dewa United sedang menjaga tren positif di Super League 2026/2027. Egy Maulana Vikri kini dituntut mempertahankan performa apiknya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI