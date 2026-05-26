Egy Maulana Vikri Curhat Soal Penampilan Buruknya Bersama Dewa United

jpnn.com - Egy Maulana Vikri mengakui musim 2025/26 bersama Dewa United tak berjalan sesuai ekspektasinya.

Winger Timnas Indonesia itu menyampaikan evaluasi setelah menjalani musim yang berat bersama klub asal Banten tersebut.

Meski begitu, Egy tetap mencoba melihat sisi positif dari perjalanan musim ini.

"Musim ini memang tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Namun, saya tetap bersyukur karena ada banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan."

"Saya akan menjadikannya motivasi untuk tampil lebih baik di musim berikutnya," tulis Egy pada media sosialnya.

Egy Maulana Vikri sejatinya menjadi salah satu pemain andalan Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink.

Namun, dari 29 penampilannya di BRI Super League, mantan pemain Lechia Gdansk itu tak mampu mencetak gol dan hanya membuat satu asis.

Di tengah sorotan tersebut, Dewa United tetap memberikan dukungan penuh kepada pemain berusia 24 tahun itu.