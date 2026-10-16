Egy Maulana Vikri Kembali Tajam, Dewa United Menanti Pembuktian Berikutnya

jpnn.com - Egy Maulana Vikri mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan bersama Dewa United Banten FC. Setelah mengakhiri puasa gol di kompetisi domestik dan ikut merasakan gelar juara bersama Timnas Indonesia, penyerang berusia 26 tahun itu bertekad mempertahankan performa positifnya.

Dewa United membutuhkan kontribusi maksimal Egy untuk terus bersaing di papan atas Super League 2026/27. Tantangan berikutnya ialah menghadapi Persijap Jepara pada Selasa (20/10/2026).

Egy memiliki modal kepercayaan diri setelah mencetak gol ke gawang Persib Bandung pada 11 Oktober lalu. Gol pada menit ke-22 tersebut membantu Dewa United bermain imbang 1-1 di Stadion Si Jalak Harupat.

Momen itu terasa spesial karena Egy akhirnya kembali mencetak gol untuk klub setelah mengalami paceklik cukup panjang sejak tahun lalu. Gol tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa dirinya mulai menemukan kembali ketajamannya di depan gawang.

Performa positif Egy juga sejalan dengan keberhasilannya bersama Timnas Indonesia. Dia menjadi bagian dari skuad asuhan John Herdman yang sukses menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Tailan melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Meski tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua final, pengalaman tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Egy untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi klubnya.

"Alhamdulillah saya bersyukur performa tim sangat baik, ditambah atmosfer stadion yang bagus dan gol pertama di musim ini," kata Egy.

"Saya berharap penampilan tim selanjutnya lebih baik," katanya.