Egy Maulana Vikri Kepincut Wuling Eksion PHEV

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors memulai penyerahan unit perdana Wuling Eksion kepada konsumen di Indonesia. Satu di antaranya Egy Maulana Vikri.

Momentum itu ditandai lewat acara Handover Ceremony yang digelar di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, dengan melibatkan 25 konsumen pertama SUV 7-seater tersebut.

Seremoni sekaligus menjadi langkah awal distribusi Wuling Eksion ke tangan pelanggan, setelah model itu diperkenalkan secara nasional pada 22 April lalu.

Sales Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, mengatakan respons masyarakat terhadap Wuling Eksion sejak peluncuran tergolong sangat positif.

Menurut dia, antusiasme tersebut menjadi dorongan bagi Wuling untuk segera menghadirkan kendaraan itu kepada konsumen.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Eksion. Kami berharap Wuling Eksion dapat menjadi bagian dari perjalanan baru bersama keluarga Indonesia,” ujar Kharismawan dalam keterangannya, Minggu.

Setelah peluncuran nasional, Wuling juga mulai memperkenalkan Eksion lebih dekat kepada masyarakat lewat rangkaian regional launch di sejumlah kota.

Sejauh ini, agenda tersebut sudah berlangsung di Bali, Batam, Bandung, dan Tangerang.