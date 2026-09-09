EIGER Nature Perkuat Komitmen Pemulihan Lingkungan di Kawasan Puncak Bogor

jpnn.com, BOGOR - EIGER Nature melanjutkan transformasi dari EIGER Adventure Land dengan memperkuat visi dan komitmen yang telah dibangun sejak awal untuk menghadirkan destinasi ekowisata yang mengintegrasikan alam, petualangan, budaya, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu tahapan penting dalam perjalanan tersebut adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2889 Tahun 2025, tentang Pencabutan Sanksi pada 22 November 2025.

Pencabutan sanksi tersebut merupakan keputusan resmi pemerintah dan menjadi bagian dari proses panjang penataan serta pengembangan kawasan.

PT Eigerindo MPI (EMPI) telah melakukan upaya administratif terhadap keputusan penyegelan kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, disertai dengan melaksanakan arahan hasil verifikasi lapangan dan akhirnya terbit SK Pencabutan Sanksi Administratif.

Pengembangan EIGER Nature dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketentuan pemanfaatan masing-masing kawasan.

Perizinan dan keterbukaan pengembangan EIGER Nature telah melalui proses yang panjang untuk berbagai perizinan dan dokumen persetujuan sejak 2018.

Bagi EIGER Nature, keterbukaan merupakan bagian dari proses pengembangan kawasan. Karena itu, EIGER Nature terbuka terhadap dialog dengan pihak yang memiliki perhatian terhadap lingkungan, sekaligus terus memperkuat edukasi dan komunikasi lingkungan kepada pengunjung.

Membangun wajah baru ekowisata menjelang pembukaannya untuk publik, transformasi ini menjadi momentum bagi EIGER Nature untuk memperkuat fondasi ekowisata yang telah dibangun sejak awal.