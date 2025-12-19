Eileen Pandjaitan Menutup 2025 dengan Lagu Emosional, Shooting Star

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Eileen Pandjaitan merilis single terbaru yang bertitel Shooting Star.

Perempuan yang karib disapa Ei itu sengaja meluncurkan lagu tersebut di pengujung 2025, untuk melanjutkan kesuksesan lagu Nothing Left for You yang rilis pada Oktober 2025 lalu.

Eileen Pandjaitan menyuguhkan Shooting Star dalam format pop ballad dengan nuansa lembut dan emosional. Lagu tersebut mengangkat tema kehilangan yang belum selesai, tentang seseorang yang terus kembali ke tempat dan waktu yang sama, menyimpan harapan kecil bahwa keajaiban masih mungkin membawa orang yang dicintainya kembali pulang.

“Shooting Star itu semacam percakapan batin yang enggak pernah sempat tersampaikan. Ada banyak hal yang pengen aku bilang, tetapi akhirnya cuma bisa aku tulis,” ungkap Eileen Pandjaitan, Jumat (19/12).

Dari sisi cerita, Shooting Star dibuka dengan gambaran sinematik seorang perempuan yang berdiri diam di sebuah kafe, tempat kenangan lama bermula. Dia merasa melihat mobil seseorang yang dirindukan lewat, entah itu kenyataan, harapan, atau sekadar bayangan.

Cerita tersebut kemudian mengalir sebagai monolog batin yang jujur dan tanpa filter. Liriknya disusun dengan bahasa yang sederhana, namun penuh emosi, sehingga mudah dipahami dan dirasakan oleh pendengar.

Dengan vokal lembut yang menjadi ciri khasnya, Ei menyampaikan setiap bagian lagu dengan kedewasaan emosional. Pendekatan ini juga terlihat konsisten dengan karya-karyanya sebelumnya seperti May, Halfway, dan To Let You Go.

Dari proses kreatifnya, Ei menggandeng sejumlah musisi dan produser berpengalaman. Shooting Star diproduksi oleh Ankadiov dan Andreas Arianto, dengan Bowo Soulmate sebagai Vocal Director.