Eira Syazira Kejutkan Fan dengan Single Baru Bawang Merah Bawang Putih

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Malaysia, Eira Syazira merilis single terbaru berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih.

Lagu ini diciptakan oleh musisi sekaligus YouTuber populer Indonesia, Tri Suaka, yang terinspirasi dari legenda rakyat Indonesia.

Dalam lagu tersebut, Tri Suaka tidak hanya berperan sebagai pencipta, tetapi juga menggandeng istrinya, Nabila Maharani, untuk berduet.

“Lagu ini memang terinspirasi dari cerita rakyat, tapi dikemas dengan nuansa ringan, ceria, dan riang,” kata Tri Suaka.

Dia menyebut bangga karyanya bisa dibawakan oleh penyanyi asal Malaysia yang tengah populer di Indonesia.

Eira sebelumnya telah menjalin sejumlah kolaborasi dengan musisi Tanah Air, seperti Dody Kangen Band dan Andika Kangen Band.

Baca Juga: LEMON Hadirkan Energi Positif Lewat Single Terbaru Happy Go Lucky

Kariernya di Indonesia dimulai sejak 2015, melalui lagu Masih Ada Jodoh, kemudian berlanjut dengan single Say, Kau Yang Ku Sayang serta Jaga Cinta ciptaan Dody Kangen Band.

Selain berkarier sebagai penyanyi, Eira juga dikenal sebagai aktris sinetron di Malaysia. Ia kerap dijuluki “Ratu Air Mata” karena perannya di berbagai drama.