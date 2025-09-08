Eira Syazira Kejutkan Fan dengan Single Baru Bawang Merah Bawang Putih
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Malaysia, Eira Syazira merilis single terbaru berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih.
Lagu ini diciptakan oleh musisi sekaligus YouTuber populer Indonesia, Tri Suaka, yang terinspirasi dari legenda rakyat Indonesia.
Dalam lagu tersebut, Tri Suaka tidak hanya berperan sebagai pencipta, tetapi juga menggandeng istrinya, Nabila Maharani, untuk berduet.
“Lagu ini memang terinspirasi dari cerita rakyat, tapi dikemas dengan nuansa ringan, ceria, dan riang,” kata Tri Suaka.
Dia menyebut bangga karyanya bisa dibawakan oleh penyanyi asal Malaysia yang tengah populer di Indonesia.
Eira sebelumnya telah menjalin sejumlah kolaborasi dengan musisi Tanah Air, seperti Dody Kangen Band dan Andika Kangen Band.
Kariernya di Indonesia dimulai sejak 2015, melalui lagu Masih Ada Jodoh, kemudian berlanjut dengan single Say, Kau Yang Ku Sayang serta Jaga Cinta ciptaan Dody Kangen Band.
Selain berkarier sebagai penyanyi, Eira juga dikenal sebagai aktris sinetron di Malaysia. Ia kerap dijuluki “Ratu Air Mata” karena perannya di berbagai drama.
Penyanyi Malaysia Eira Syazira rilis single Bawang Merah dan Bawang Putih ciptaan Tri Suaka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ryans Rayel Perkenalkan Hip Dut Lewat Lagu Posesif Bukan Toxic
- Rilis EP Parah Max, Basboi Tuangkan Cerita Soal Ini
- Soroti Toleransi di Kalangan Gen Z, Teenagers Luncurkan Single Bersama Tak Harus Sama
- Pelic, Persembahan Erick SG Menyambut Hari Reggae Internasional
- Dukung UMKM dan Budaya Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran Resmikan Huma Betang Night
- Virginia Zahra Wujudkan Mimpi Lewat Debut Single Terbaru dengan Nuansa Musik Arab