EJAE 'Demon Hunters' Menikah dengan Sam Kim, Gaun Danielle Frankel Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu EJAE, yang dikenal melalui film animasi KPop Demon Hunters (2025), menikah dengan tunangannya, Sam Kim, di Seoul, Korea Selatan, pada 17 Oktober 2026. Pernikahan tersebut digelar di Stage 28, lokasi yang memiliki kenangan masa kecil bagi EJAE.

Menurut laporan Vogue, EJAE yang bernama asli Kim Eun-jae itu memilih Stage 28 karena memiliki hubungan personal dengan tempat tersebut. Ia mengatakan kakek dan neneknya pernah tinggal di rumah yang berada di lokasi acara pernikahannya.

“Kakek dan nenek saya tinggal di rumah di lokasi acara ini ketika saya masih kecil,” kata EJAE, sebagaimana dikutip People pada Selasa.

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EJAE juga mengenang masa kecilnya yang banyak dihabiskan di sekitar tempat tersebut. Dia mengaku kerap menjelajahi taman dan berjalan bersama kakeknya di perbukitan belakang rumah.

“Saya menghabiskan sebagian besar masa kecil saya dengan menjelajahi taman dan berjalan-jalan bersama kakek saya di perbukitan di belakang rumah itu,” ujarnya.

Dalam upacara pernikahan tersebut, EJAE mengenakan gaun rancangan Danielle Frankel dan perhiasan warisan keluarga. Pilihan busana itu menjadi bagian dari perayaan pernikahan yang berlangsung di tempat yang memiliki makna khusus bagi dirinya.

EJAE dan Sam Kim pertama kali bertemu pada 2017 dalam sebuah sesi penulisan lagu. Hubungan keduanya berlanjut hingga mereka bertunangan pada musim gugur 2023.

Sam Kim juga terlibat dalam perjalanan karier musik EJAE. Saat mempromosikan KPop Demon Hunters bersama rekan penulis lagu Mark Sonnenblick, EJAE pernah menceritakan keterlibatan Sam dalam penggarapan salah satu lagu utama film tersebut, What It Sounds Like.