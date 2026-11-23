jpnn.com - KUDUS - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (PP IGTKI-PGRI) Eka Putri Handayani menyampaikan aspirasi organisasi yang dipimpinnya kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Eka Putri bersama jajaran pengurus IGTKI-PGRI Pusat menemui Dasco dalam rangka memperjuangkan penerapan wajib belajar 13 tahun dimulai dari taman kanak-kanak (TK).

"Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai dengan kejelasan batas usia pendidikan formal dan non formal. Kami juga mengkampanyekan kepada masyarakat sebelum masuk SD jangan lewatkan TK. Mudah-mudahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) nanti berpihak pada guru TK," ujarnya saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang berlangsung di gedung pertemuan Universitas Muria Kudus (UMK), Minggu (22/11).

Dalam usulan tersebut yang disampaikan kepada Dasco, kata dia, batas usia anak untuk mengikuti pendidikan TK diharapkan ditetapkan secara jelas, yakni pada rentang usia 4-6 tahun.

Dengan demikian, pembagian layanan pendidikan anak usia dini dapat berjalan lebih terarah.

Aspirasi lainnya, imbuh dia, mengenai pengaturan rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan 2:15.

"Peserta didik tentunya ada yang lebih aktif, rasa ingin tahunya lebih besar, dan ketika guru dituntut menjaga semuanya yang berkisar 16-17 anak, tentunya kesulitan. Padahal, ketika ada anak yang terjatuh yang disalahkan tentu guru dan orang tua yang tidak menerima bisa menuntut karena kelalaian," ujarnya.

Untuk itulah, kata dia, IGTKI mengusulkan rombel dengan ketentuan 2:15. Sehingga harapannya anak didik tertangani dengan lebih baik dan maksimal.