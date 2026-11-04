Eka Widodo PKB: Kalangan Gen Z Nilai Gibran Tak Layak Jadi Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo alias Edo mengungkapkan kekecewaan kalangan Generasi Z (Gen Z) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mereka meminta Gibran dimakzulkan, karena sudah tidak layak menjadi wapres.

Kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah anak muda saat Edo melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya, Jawa Tengah IX.

Edo mengaku dirinya sempat digeruduk anak-anak muda yang ingin menyampaikan aspirasi dan kegelisahan mereka terkait persoalan hukum Gibran.

Menurut Edo, salah satu persoalan yang paling disorot Gen Z adalah anggapan bahwa perjalanan Gibran menjadi wakil presiden telah merusak citra anak muda dalam dunia politik.

Mereka merasa proses tersebut melukai harapan generasi muda yang ingin memiliki kesempatan sama untuk menjadi pemimpin bangsa.

"Ketika saya reses di Dapil Jawa Tengah IX, saya dikerumuni anak-anak Gen Z. Mereka menyampaikan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap kasus Gibran. Mereka merasa konstitusi telah dirusak dan hati anak-anak muda terluka. Ini murni suara anak-anak Gen Z yang disampaikan kepada saya ketika reses," ujar Edo.

Edo menuturkan sebagian anak muda menilai Gibran bisa menduduki jabatan wakil presiden karena statusnya sebagai putra Presiden Joko Widodo saat itu.