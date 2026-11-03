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Eko: Besaran TPP PPPK dan PNS Berbeda Jauh, Seharusnya Disetarakan!

Eko: Besaran TPP PPPK dan PNS Berbeda Jauh, Seharusnya Disetarakan!
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Ketua AMP Provinsi Riau Eko Wibowo bersama pengurus lainnya saat diterima Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi didampingi anggota DPRD Riau Abdullah. Foto: Dokumentasi AMP Riau for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Aliansi Merah Putih Provinsi Riau Eko Wibowo menyuarakan masalah ketimpangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Eko menilai ada kesenjangan besar antara TPP PPPK dan TPP PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Menurut Eko sudah seharusnya TPP aparatur sipil negara (ASN) disetarakan.

"Banyak pegawai PPPK merasa belum mendapatkan hak-haknya. Mereka sekarang menuntut agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraannya," kata Eko kepada JPNN, Selasa (3/11).

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Eko mengatakan TPP yang diterima PPPK Pemprov Riau saat ini hanya Rp500 ribu per bulan. Besaran tersebut berlaku sama bagi seluruh PPPK, baik yang bertugas di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, maupun tenaga pendidik atau guru.

Menurut Eko, hal ini jauh berbeda apabila dibandingkan dengan TPP PNS di lingkungan Pemprov Riau yang disebut mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Eko menambahkan Aliansi Merah Putih PPPK Provinsi Riau sudah membawa persoalan itu ke DPRD Riau.  "Kami menyampaikan aspirasi sekaligus memperjuangkan kesetaraan hak dan kesejahteraan pegawai PPPK di depan pimpinan dan anggota DPRD Riau pada Senin, 2 November 2026," terang Eko.

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Dia menjelaskan rombongan belasan pengurus aliansi diterima Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi didampingi anggota DPRD Riau Abdullah.

Dalam audiensi tersebut, Eko mengungkapkan tiga tuntutan utama yang mereka harapkan bisa diperjuangkan oleh DPRD dan pemerintah daerah, yaitu:

Ketum AMP Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan perbedaan besaran TPP PPPK dan PNS jauh banget, seharusnya disetarakan!

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