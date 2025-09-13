Eko Patrio Ajukan Penangguhan Penahanan Pria yang Diduga Menjarah Kucingnya
jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus anggota DPR RI nonaktif Eko Patrio, menyambangi Polda Metro Jaya pada Jumat (12/9) malam.
Kedatangannya sehubungan dengan penjarahan kediamannya oleh massa, beberapa waktu lalu.
Namun, dia hadir bukan untuk memperkarakan, melainkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rian, seorang pria yang sebelumnya dituding menjarah kucing peliharaannya.
Keputusan Eko Patrio ini cukup mengejutkan, mengingat Rian diamankan polisi sebagai salah satu dari sejumlah terduga pelaku penjarahan di rumahnya yang terjadi pada Sabtu (30/8).
Eko menjelaskan bahwa ia melihat Rian justru telah menyelamatkan kucing kesayangannya di tengah kekacauan penjarahan yang melanda kediamannya di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Menurut Eko, Rian justru orang pertama yang mengambil kucingnya, kemudian menyelamatkannya dari situasi yang tidak kondusif.
Rian juga disebut memiliki niat baik untuk mengembalikan kucing tersebut kepada pemiliknya.
Namun, sebelum Rian sempat mengembalikan kucing tersebut, pihak kepolisian lebih dahulu mengamankan hewan peliharaan Eko, bersamaan dengan penangkapan.
Eko Patrio menangguhkan penahanan pria yang diduga menjarah salah satu kucingnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rumah Dijarah, Eko Patrio Pilih Tinggal di Kontrakan, Masih Trauma?
- Hari Ini, Polisi Kembali Panggil Sherina Munaf Terkait Kucing Uya Kuya
- Ramai-ramai Mengembalikan Barang Jarahan, Apa yang Sesungguhnya Terjadi?
- Tujuh Senjata Api Laras Panjang di Polsek Matraman Dijarah
- 11 Orang Jadi Tersangka Penjarahan Rumah Sri Mulyani, Sudah Dewasa, Ada dari Jakarta
- Tak Benarkan Aksi Penjarahan, Hengky Kurniawan: Kita Fokus Pada Tujuan Utama