Eko Patrio Sosialisasikan Program Pegadaian di Jakarta Timur

jpnn.com - Anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) bekerja sama dengan PT. Pegadaian dan Yayasan Zakisya menyelenggarakan sosialisasi TRING (program dInvestasi Emas).

TRING merupakan salah satu program unggulan PT Pegadaian. Sosialisasi digelar di Aula Ballroom Graha Komando Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Sabtu (11/4/2026).

Eko Patrio yang juga Sekjen PAN menekankan pentingnya investasi emas di masa saat ini, karena harga emas tidak pernah mengalami penurunan.

Mas Eko bekerja sama dengan PT Pegadaian yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Rawamangun Shafira Putri Rahayu, berharap masyarakat bisa mengikuti program TRING.

Masyarakat juga diingatkan untuk menghindari cara penggunaan uang yang salah seperti pinjol atau pegadaian yang tidak kompeten.

"Saya berharap masyarakat tidak terjebak pada penggunaan uang yang tidak benar," kata Eko.

Dia mengatakan bahwa Pegadaian solusi yang tepat dan selama ini BUMN tersebut mengedukasi masyarakat dengan program program yang ditawarkan, seperti TRING menuju masa depan, Emas menuju Indonesia Emas.