Eko Rajagukguk Figur Mendapat Promosi Jabatan Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas II Belawan, Selamat
jpnn.com, JAKARTA - K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk, didampingi K??? Tikim Soetta menerima kedatangan Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Kornelius Wau.
D?l?m ??rb?n??ng?n t?r??but, Eko membagikan k?b?r b??k b?hw? d?r?n?? mendapat ?r?m??? ??b?g?? Kepala K?nt?r Im?gr??? Kelas II TPI B?l?w?n.
Ek? m?n??m???k?n r??? syukur d?n u????n t?r?m? k???h k???d? ??m??n?n, r?k?n k?rj?, ??rt? ?n??n media ??ng ??l?lu mendukung tug??-tug??n?? selama ?n?.
“Puj? Tuhan, ?n? b?rt???t?n d?ng?n ul?ng t?hun ???? ??ng k?-43. S??? ??ng?t berterima k???h ?t?? k???r?????n dan dukung?n yang d?b?r?k?n kepada ????,” ungk?? Ek?.
Dia jug? m?nuturk?n dukung?n d?r? k?lu?rg?, t?rut?m? ??tr? d?n ?n?kn??, menjadi sumber kekuatan ??l?m? menjalankan tug?? d? dunia keimigrasian ??ng ?uku? d?n?m??.
M?n?ngg??? k?b?r b?h?g?? tersebut, K?rn?l?u? Wau m?n??m???k?n selamat ?t?? ?m?n?h b?ru ??ng d?t?r?m? Eko.
Dia b?rh?r?? Eko dapat m?mb?w? ??m?ng?t b?ru dalam ??n?ngk?t?n l???n?n k??m?gr????n d? wilayah tug?? yang b?ru.
“S?l?m?t ?t?? ?r?m??? j?b?t?n dan ??l?m?t ulang t?hun. Semoga selalu panjang umur, ??h?t, d?n t?ru? b?r?d? dalam l?ndung?n Tuhan,” uj?rn??.
K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk mendapat ?r?m??? ??b?g?? Kepala K?nt?r Im?gr??? Kelas II TPI B?l?w?n.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Imigrasi Buka Suara soal WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi di Semarang
- Perkuat Integritas Anti-TPPO, Imigrasi Jaksel Terapkan Zero Tolerance Policy
- Bugie Kurniawan Berkomitmen untuk Memperkuat Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
- Terungkap Penyebab Kematian PNS Imigrasi
- PNS Imigrasi Dibunuh, Pelaku dan Korban Sempat Cekcok
- Mulai 1 Oktober, Penumpang Internasional Wajib Isi Deklarasi Kedatangan di All Indonesia