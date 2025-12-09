menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Eko Rajagukguk Figur Mendapat Promosi Jabatan Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas II Belawan, Selamat

Eko Rajagukguk Figur Mendapat Promosi Jabatan Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas II Belawan, Selamat

Eko Rajagukguk Figur Mendapat Promosi Jabatan Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas II Belawan, Selamat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk menerima kedatangan Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Kornelius Wau dan Sekjen Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Hans Montolalu. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk, didampingi K??? Tikim Soetta menerima kedatangan Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Kornelius Wau.

D?l?m ??rb?n??ng?n t?r??but, Eko membagikan k?b?r b??k b?hw? d?r?n?? mendapat ?r?m??? ??b?g?? Kepala K?nt?r Im?gr??? Kelas II TPI B?l?w?n.

Ek? m?n??m???k?n r??? syukur d?n u????n t?r?m? k???h k???d? ??m??n?n, r?k?n k?rj?, ??rt? ?n??n media ??ng ??l?lu mendukung tug??-tug??n?? selama ?n?.

Baca Juga:

“Puj? Tuhan, ?n? b?rt???t?n d?ng?n ul?ng t?hun ???? ??ng k?-43. S??? ??ng?t berterima k???h ?t?? k???r?????n dan dukung?n yang d?b?r?k?n kepada ????,” ungk?? Ek?.

Dia jug? m?nuturk?n dukung?n d?r? k?lu?rg?, t?rut?m? ??tr? d?n ?n?kn??, menjadi sumber kekuatan ??l?m? menjalankan tug?? d? dunia keimigrasian ??ng ?uku? d?n?m??.

‎M?n?ngg??? k?b?r b?h?g?? tersebut, K?rn?l?u? Wau m?n??m???k?n selamat ?t?? ?m?n?h b?ru ??ng d?t?r?m? Eko.

Baca Juga:

Dia b?rh?r?? Eko dapat m?mb?w? ??m?ng?t b?ru dalam ??n?ngk?t?n l???n?n k??m?gr????n d? wilayah tug?? yang b?ru.

“S?l?m?t ?t?? ?r?m??? j?b?t?n dan ??l?m?t ulang t?hun. Semoga selalu panjang umur, ??h?t, d?n t?ru? b?r?d? dalam l?ndung?n Tuhan,” uj?rn??.

K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk mendapat ?r?m??? ??b?g?? Kepala K?nt?r Im?gr??? Kelas II TPI B?l?w?n.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI