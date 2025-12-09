Eko Rajagukguk Figur Mendapat Promosi Jabatan Sebagai Kepala Kantor Imigrasi Klas II Belawan, Selamat

jpnn.com, JAKARTA - K???l? Bidang W??d?k Imigrasi S??tt?, Ek? Rajaguguk, didampingi K??? Tikim Soetta menerima kedatangan Ketua Umum Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Kornelius Wau.

D?l?m ??rb?n??ng?n t?r??but, Eko membagikan k?b?r b??k b?hw? d?r?n?? mendapat ?r?m??? ??b?g?? Kepala K?nt?r Im?gr??? Kelas II TPI B?l?w?n.

Ek? m?n??m???k?n r??? syukur d?n u????n t?r?m? k???h k???d? ??m??n?n, r?k?n k?rj?, ??rt? ?n??n media ??ng ??l?lu mendukung tug??-tug??n?? selama ?n?.

Baca Juga: Imigrasi Buka Suara soal WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi di Semarang

“Puj? Tuhan, ?n? b?rt???t?n d?ng?n ul?ng t?hun ???? ??ng k?-43. S??? ??ng?t berterima k???h ?t?? k???r?????n dan dukung?n yang d?b?r?k?n kepada ????,” ungk?? Ek?.

Dia jug? m?nuturk?n dukung?n d?r? k?lu?rg?, t?rut?m? ??tr? d?n ?n?kn??, menjadi sumber kekuatan ??l?m? menjalankan tug?? d? dunia keimigrasian ??ng ?uku? d?n?m??.

‎M?n?ngg??? k?b?r b?h?g?? tersebut, K?rn?l?u? Wau m?n??m???k?n selamat ?t?? ?m?n?h b?ru ??ng d?t?r?m? Eko.

Dia b?rh?r?? Eko dapat m?mb?w? ??m?ng?t b?ru dalam ??n?ngk?t?n l???n?n k??m?gr????n d? wilayah tug?? yang b?ru.

“S?l?m?t ?t?? ?r?m??? j?b?t?n dan ??l?m?t ulang t?hun. Semoga selalu panjang umur, ??h?t, d?n t?ru? b?r?d? dalam l?ndung?n Tuhan,” uj?rn??.