Ekonom Ajak Masyarakat Menyikapi Penyesuaian Harga BBM Secara Objektif

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai masyarakat perlu menyikapi penyesuaian harga BBM secara lebih objektif.

Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Series kerap memicu keluhan publik, tetapi ketika harga mengalami penurunan beberapa kali, respons masyarakat cenderung tidak sebesar saat terjadi kenaikan.

Menurut dia, naik-turunnya harga komoditas merupakan hal yang wajar dalam mekanisme ekonomi yang dipengaruhi permintaan dan penawaran.

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“Perubahan harga komoditas adalah sesuatu yang lumrah dalam teori ekonomi,” kata Defiyan dalam keterangannya, Jumat (19/6).

Defiyan menjelaskan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan negara untuk hadir dan melakukan intervensi terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk energi.

Meski demikian, harga BBM tetap dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia karena produksi minyak nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.

Dia menyebutkan kondisi geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, turut memberi tekanan terhadap harga minyak mentah dunia.

Defiyan menilai penyesuaian harga Pertamax Series merupakan langkah yang wajar karena mengikuti mekanisme pasar.