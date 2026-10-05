Ekonom CORE Nilai Hilirisasi Nikel Mulai Ubah Struktur Ekonomi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Hilirisasi nikel menjadi salah satu kebijakan industri yang mulai mengubah struktur ekspor Indonesia.

Proyek ini mengubah wajah industri Indonesia dari pengolahan bijih mentah menjadi produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi.

Perkembangan tersebut tercermin dari peningkatan nilai ekspor produk olahan nikel sekaligus bertambahnya penerimaan negara, sekaligus manfaat bagi pengembangan ekonomi daerah.

Pada semester I 2026, nilai ekspor nikel dan barang daripadanya meningkat 69,3 persen menjadi US$6,54 miliar.

Hal ini mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari komoditas nikel mencapai Rp21 triliun hingga 31 Agustus 2026, naik dari Rp10 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai capaian tersebut menunjukkan hilirisasi telah menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Namun, menurut dia, sebagian besar proses tersebut masih berhenti pada produk antara seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel yang digunakan dalam industri baja nirkarat.

“Ini merupakan fondasi industrialisasi, tetapi belum menjadi tujuan akhir. Tahap berikutnya adalah memperpanjang rantai produksi hingga prekursor, katoda, sel baterai, dan manufaktur akhir yang melibatkan lebih banyak pemasok dalam negeri," kata Yusuf.