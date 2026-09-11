Ekonom CORE Sebut Rencana Obligasi Daerah Pemprov DKI Masuk Akal, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan surat utang atau obligasi daerah cukup masuk akal di tengah menyusutnya transfer dana dari pemerintah pusat.

“Dari sisi kebutuhan, rencana tersebut cukup masuk akal,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI Jakarta 2026 berada di kisaran Rp81 triliun, lalu menjadi sekitar Rp79,6 triliun seiring adanya perubahan anggaran.

Pendapatan daerah juga berada di kisaran Rp69-Rp71 triliun, dan pendapatan asli daerah (PAD) disebut masih menjadi sumber utama dengan nilai sekitar Rp57-Rp58 triliun, tetapi transfer dari pemerintah pusat menyusut cukup besar.

Di saat yang sama, lanjutnya, proyek seperti perpanjangan LRT Manggarai sampai Dukuh Atas, kelanjutan RS Sumber Waras, pengendalian banjir, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan membutuhkan pembiayaan lintas tahun.

Dalam kondisi seperti ini, obligasi daerah dianggap dapat menjadi instrumen untuk membiayai aset yang manfaatnya dinikmati dalam jangka panjang, sementara bebannya dibayar secara bertahap.

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“Rencana penerbitan Rp4,2 triliun pada 2027 dan Rp1,3 triliun pada 2028 juga lebih prudent dibanding menarik seluruh dana sekaligus, mengingat bunga mulai berjalan sejak dana diterima,” ujar Yusuf.

Melihat sisi kemampuan membayar utang (Debt Service Coverage Ratio/DSCR), posisi DKI masih cukup kuat, yakni sebesar 22,74 kali, jauh di atas batas minimum 2,5 kali. Rasio kumulatif pinjaman juga sekitar 48,46 persen, masih di bawah batas 75 persen.