Ekonom: MBG Dongkrak Ekonomi Lokal dan Stabilitas Harga Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak yang lebih luas dari sekedar pemenuhan aspek gizi pada anak sekolah dan kelompok B3 (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita).

Di banyak daerah, permintaan pangan dari program ini mulai menggerakkan pasar lokal hingga menjaga kestabilan harga pangan.

Menurut Awalil Rizky, ekonom sekaligus pendiri Bright Institute – lembaga yang fokus pada kajian ekonomi dan kebijakan publik – MBG punya potensi besar sebagai penggerak perekonomian, terutama di tingkat lokal.

Dia juga menyoroti perbaikan tata kelola anggaran yang terus dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku stakeholder utama program ini.

Awalil Rizky menyatakan bahwa MBG adalah program yang diterima dengan sangat baik oleh berbagai pihak karena mampu menghadirkan manfaat ganda.

"Kalau program MBG ini diteruskan, harus terus menerus diperbaiki. kembali ke tujuan yang dicanangkan sejak awal. Jadi MBG tidak hanya terkait dengan penyediaan makanan kepada para siswa, ibu hamil dan seterusnya, tetapi juga dia bisa menggerakan perekonomian terutama perekonomian lokal," ujarnya.

Hal yang disampaikan Rizky sejalan dengan perlunya tata kelola program MBG yang sehat agar manfaat anggaran yang besar dapat tersebar merata hingga ke daerah-daerah.

Dalam konteks tata kelola, Rizky secara khusus menekankan agar Pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).