Ekonom Memproyeksikan Kepemimpinan Suahasil Bakal Lebih Prudensi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto memproyeksikan arah kepemimpinan Menteri Keuangan Suahasil Nazara ke depan.

Eko menanggapi anggapan kembalinya era kepemimpinan Menkeu sebelum Purbaya Yudhi Sadewa terdahulu, Sri Mulyani.

"Kembali ke era SMI sih menurutku enggak ya, karena setiap pemimpin punya gaya kepemimpinan tersendiri," kata Eko kepada jpnn.com, Selasa (15/9).

Eko menduga Suahasil akan mengembalikan kebijakan fiskal negara ke mode yang lebih berhati-hati atau prudent dalam menjaga defisit.

"Disertai dengan upaya menumbuhkan ekonomi dari sektor swasta dan daerah," imbuhnya.

Melalui strategi ini, pemerintah diprediksi tidak akan gegabah mengobral surat utang di tengah permintaan imbal hasil yang tinggi oleh investor.

Di samping itu, Eko menekankan pentingnya agar pemerintah tidak menahan restitusi pajak supaya sektor swasta dapat segera menggunakannya untuk ekspansi.

Menurut Eko, pencairan dana pajak tersebut harus disalurkan secara benar.