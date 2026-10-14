Ekonom Nilai Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Perlu Ditunda

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti kesiapan dunia usaha, perangkat pelaksana, hingga interpretasi terkait regulasi kewajiban sertifikasi halal yang rencananya akan diterapkan secara resmi mulai 18 Oktober 2026.

Hal itu diungkapkan Wijayanto acara bertajuk Sertifikasi Halal dan Label Non Halal: Menambah Nilai atau Beban Baru Ekonomi? Di Jakarta, Rabu (14/10).

Seperti diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sendiri menilai kebijakan ini ditujukan untuk memberikan jaminan produk kepada konsumen dan membuka peluang peningkatan daya saing produk Indonesia.

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“Ini tentunya pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan sebelum bendera start dikibarkan, dan itu baru (situasi) tanpa krisis ekonomi,” ujar Wijayanto.

Menurut Wijayanto, saat ini Indonesia memasuki situasi di mana dunia sangat dinamis, daya beli masyarakat sedang rendah, sektor riil sedang tertatih.

“Ini membuat makin sahih ide untuk menunda peluncuran,” kata dia.

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Lebih lanjut, Wijayanto juga menyoroti masalah regulasi yang perlu dirancang sebaik mungkin sebelum diimplementasikan.

Menurutnya, regulasi perlu dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh konsumen dan pelaku usaha sehingga bisa dijalankan dengan sempurna.