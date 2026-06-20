Ekonom Nilai Kenaikan BI Rate Tepat untuk Rupiah & Tekan Inflasi

jpnn.com, JAKARTA - Chief Economist BTN Myrdal Gunarto menilai keputusan menaikkan BI-Rate 25 basis poin sudah tepat.

Dia mengatakan keputusan itu menunjukkan kehati-hatian Bank Indonesia terhadap risiko tekanan pada nilai tukar rupiah, dan potensi dampak lanjutan inflasi impor.

"Jadi, fokus Bank Indonesia yang tetap mengutamakan stabilitas makroekonomi. Khususnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global,” kata Gunarto di Jakarta, Kamis (18/6).

Suku bunga acuan (BI-Rate) kembali naik sebesar 25 basis poin melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulanan periode Juni 2026. Dengan kenaikan terbaru, posisi BI-Rate kini berada pada level 5,75 persen.

Gunarto menuturkan risiko pelebaran defisit transaksi berjalan, meningkatnya kebutuhan devisa untuk impor energi dan pembayaran dividen korporasi, serta dinamika arus modal global menjadi faktor yang turut memengaruhi arah kebijakan moneter saat ini.

Tim ekonom BTN juga melihat langkah ini sebagai bagian dari strategi antisipatif BI dalam menjaga daya tarik aset keuangan domestik.

"Di tengah potensi perubahan arah kebijakan moneter global maupun dinamika arus modal internasional," katanya.

Meskipun minat investor asing terhadap pasar keuangan Indonesia mulai menunjukkan perbaikan, BI tetap mengambil langkah preventif untuk memperkuat kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas sistem keuangan.