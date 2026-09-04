Ekonom Nilai Kerja Sama Indonesia-Rusia Buka Akses Pasar Baru di Kawasan Eurasia

jpnn.com, JAKARTA - Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Rusia dinilai akan membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam memperluas jangkauan pasar ekspor produk unggulan nasional ke kancah global.

"Ada banyak dampak positif dari kerja sama Indonesia dan Rusia," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti saat dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut dia, kerja sama yang dapat dimanfaatkan antara Indonesia dan Rusia seperti perluasan pasar ekspor yang masih berpotensi luas.

Selain itu, Esther yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro (Undip) mengungkapkan bahwa Indonesia juga memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan anggota Eurasian Economic Union (EAEU) yang meliputi Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia, ini dapat memperkuat kerja sama tersebut.

Untuk itu kata Esther, kerja sama antara Indonesia dan Rusia akan membuka akses pasar baru bagi produk unggulan Indonesia.

"Tidak hanya itu nilai perdagangan bilateral akan terus tumbuh, dengan komitmen kedua negara untuk menggandakan target perdagangan," ujarnya.

Esther menjelaskan bahwa potensi kerja sama antara Indonesia dan Rusia mencakup berbagai sektor strategis seperti energi, pertanian, pertahanan, perkapalan, dan perdagangan internasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Rusia merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia yang terus berupaya diperkuat melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang.