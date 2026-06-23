Ekonom Optimistis Insentif EV Bisa Mengerek Penjualan Otomotif Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan instentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) diyakini efektif mendorong pertumbuhan pasar otomotif, sekaligus mempercepat adopsi kendaraan listrik.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menanggapi rencana instetif EV akan digulirkan pada Juli 2026 mendatang.

Dia mengungkapkan penerapan skema stimulus EV di periode sebelumnya, dengan indikator utama peningkatan penjualan domestik dan pertumbuhan pasar kendaraan listrik.

“Insentif seperti pemotongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah/PPN DTP dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM terbukti sangat efektif memicu lonjakan permintaan. Pasar kendaraan listrik sempat mencatatkan pertumbuhan masif hingga 152 persen pada periode stimulus berjalan,” ujarnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, populasi bus listrik hingga April 2026 telah mencapai 798 unit, sedangkan populasi motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

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Dia menilai capaian tersebut menunjukkan kebijakan fiskal yang tepat mampu mempercepat transisi masyarakat menuju penggunaan kendaraan listrik sekaligus memperkuat pasar otomotif berbasis teknologi hijau.

Selain mendukung pertumbuhan pasar, adopsi kendaraan listrik juga memberikan dampak positif terhadap upaya pengurangan emisi karbon, khususnya di wilayah perkotaan.