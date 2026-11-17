jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan pembatasan operasional angkutan logistik selama 16 hari pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp20 juta per unit truk.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai pelarangan penuh angkutan barang sumbu tiga selama Nataru tidak diperlukan karena mobilisasi masyarakat tidak sebesar Lebaran.

Fatkur mengatakan, pembatasan angkutan logistik yang berlangsung terlalu panjang dapat membebani perusahaan, terutama pelaku usaha di sektor transportasi dan distribusi barang. Terlebih, sambung dia, aktivitas ekonomi dan kebutuhan industri tetap berjalan meskipun masyarakat memasuki masa libur panjang.

Dia merujuk pada laporan asosiasi logistik pada 2025 yang mencatat penurunan volume pengiriman barang sekitar 20% hingga 25%. Sementara itu, estimasi kerugian yang ditanggung mencapai Rp20 juta per unit truk selama 16 hari pembatasan.

"Jadi dalam 16 hari libur itu kerugian sampai 20 juta per truk, nah tinggal dikalikan saja jumlah truk yang keluar dan tertahan akibat pelarangan. Itu akan sangat merugikan perusahaan," kata Fatkur di Jakarta.

Dia menilai pemerintah harus mempertimbangkan karakteristik mobilisasi masyarakat saat Nataru sebelum menerapkan pembatasan angkutan barang secara menyeluruh. Pasalnya, sambung dia, perjalanan masyarakat pada periode Lebaran memiliki karakteristik berbeda dengan Nataru.

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Fatkur menjelaskan, mobilisasi masyarakat saat Lebaran cenderung lebih besar karena berkaitan dengan tradisi mudik dan arus balik. Sementara itu, perjalanan saat Nataru lebih banyak bertujuan untuk berlibur sehingga tidak selalu bersifat wajib atau memiliki urgensi yang besar seperti mudik musim lebaran.

Dia menilai perbedaan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan durasi pembatasan angkutan logistik. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan tidak boleh mengabaikan kebutuhan aktivitas ekonomi.