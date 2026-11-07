Ekonom Puji Strategi Bahlil Mengelola Cadangan Energi hingga B50

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengamankan ketersediaan stok minyak mentah hingga 60 hari dengan menyiapkan fasilitas penyimpanan di sejumlah wilayah Sumatra.

Pakar ekonomi sekaligus guru besar Universitas Ciputra Surabaya Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring menilai peningkatan kapasitas penyimpanan minyak merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perekonomian nasional.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan cadangan energi yang lebih kuat agar aktivitas industri dan perekonomian tidak mudah terganggu ketika terjadi krisis pasokan minyak dunia.

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"Saya mendukung target pemerintah memperluas kapasitas penyimpanan minyak dari sekitar 20 hari menuju 60 hari," kata Murpin di Jakarta, baru-baru ini.

Murpin menjelaskan peningkatan cadangan minyak dapat memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengantisipasi gangguan impor, memperkuat posisi tawar dalam pembelian minyak, serta mengurangi risiko terhentinya aktivitas industri.

Namun, ia mengingatkan bahwa target 60 hari tersebut masih berupa rencana yang membutuhkan kesiapan infrastruktur dan pengelolaan stok secara optimal.

"Energy security is national security," ujarnya.

Menurut Murpin, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak juga dapat memberikan manfaat ekonomi apabila investasi yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan potensi kerugian akibat gangguan pasokan energi yang berhasil dihindari.