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Ekonom Sambut Positif Moratorium Industri Nikel yang Digagas Menteri Bahlil

Ekonom Sambut Positif Moratorium Industri Nikel yang Digagas Menteri Bahlil
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Pengolahan nikel Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Amirusholihin menilai rencana moratorium nikel merupakan langkah rasional untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar global. 

Terlebih, berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG) yang dikutipnya, pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali surplus sebesar 261 ribu ton pada 2026.

"Kebijakan moratorium industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ini instrumen yang rasional," ujar Amirusholihin.

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Seperti diketahui, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ingin menerapkan moratorium sementara terhadap pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi. 

Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk mengendalikan kelebihan pasokan sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya nikel Indonesia.

Menurut Amirusholihin, Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri nikel global dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap produksi tambang dunia pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 68 persen pada 2026. 

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“Besarnya kontribusi tersebut memberikan Indonesia ruang untuk memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan internasional melalui pengelolaan produksi yang terukur,” kata Amirusholihin.

Dia menjelaskan kebijakan pengendalian produksi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar apabila diiringi penguatan industri hilir. 

Ekonom Unesa Amirusholihin menilai rencana moratorium nikel merupakan langkah rasional untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan kebutuhan

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