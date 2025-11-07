Ekonom Sebut Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2025 Tak Mengejutkan, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto menilai angka pertumbuhan ekonomi nasional 5,04 persen kuartal III-2025, tidak mengejutkan.

Menurut Ryan, secara keseluruhan, angka tersebut masih cukup menggembirakan dan sesuai dengan ekpektasi.

"Ya, sudah sesuai dengan ekspektasi, dan yang masih cukup mengembirakan sebetulnya bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Itu satu hal," kata Ryan saat dihubungi Jpnn.com, Kamis (6/11) malam.

Ryan menilai kontributor dari pertumbuhan ekonomi masih konsisten, dari segi konsumsi rumah tangga yang tumbuh berkisar 4,8%, jadi catatan positif.

Selain itu, catatan mengembirakan lainnya, yakni kontributor pertumbuhan berasal dari lapangan usaha, terutama sektor manufaktur atau industri pengolahan.

"Kemudian ada pertanian, kemudian di situ ada perdagangan, kemudian ada konstruksi, saya percaya. Artinya, itu sudah bagus lah," tuturnya.

"Artinya, yang menopang pertumbuhan ekonomi kita betul-betul sektor yang masuk kategori padat karya," imbuh Ryan.

Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi 5,04% disebutkan didasari adanya 'bantuan' atau stimulus dari kebijakan ekonomi pemerintah pada kuartal III.