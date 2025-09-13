Ekonom Sebut Danantara Bisa Jadi Katalis Pasar & Pencipta Lapangan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan mandat besar Danantara sejalan dengan harapan Presiden Prabowo untuk memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian, termasuk menopang APBN.

Sebab, Danantara dinilai mampu memberi sinyal kepercayaan bagi investor global, di tengah menurunnya porsi kepemilikan institusional dan bobot Indonesia dalam indeks internasional.

"Kontribusi Sovereign Wealth Fund (SWF) terhadap perekonomian sudah dibuktikan oleh Temasek dan GIC di Singapura. Mereka mampu menyumbang sekitar 20 persen dari belanja pemerintah pusat," ungkap Herry.

Dia menyebut Danantara sebagai SWF pemerintah Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian nasional.

"Mengambil peran serupa, Danantara bisa menjadi kantong anggaran di luar APBN melalui imbal hasil investasi dan pengelolaan aset negara,” ujarnya.

Menurut Herry, peran penting Danantara ada pada akselerasi investasi di sektor riil.

Saat ini kontribusi investasi terhadap PDB Indonesia masih sekitar 28–29 persen, jauh di bawah China yang dalam dua dekade terakhir rata-rata mencapai 42 persen, atau India yang berada di kisaran 31 persen.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, investasi harus digencarkan. Danantara dapat menjadi katalis dengan menarik mitra domestik maupun asing melalui skema business-to-business,” jelasnya.