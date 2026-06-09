Ekonom Sebut Meredanya Isu Reshuffle Kabinet Punya Efek Baik untuk Rupiah & IHSG
jpnn.com, JAKARTA - Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pada hari ini, pada selasa (9/6) dinilai berkaitan dengan meredanya spekulasi mengenai reshuffle kabinet.
Khususnya isu reshuffle atau pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ekonom STIE YKP Yogyakarta Aditya Hera Nurmoko mengatakan pasar merespons positif setelah muncul penegasan bahwa rumor pergantian Menteri Keuangan tersebut tidak benar.
Menurut dia, berkurangnya ketidakpastian politik menjadi salah satu faktor yang membantu memperbaiki sentimen investor.
Pasar keuangan pada umumnya tidak menyukai ketidakpastian, terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
"Rumor pergantian menteri keuangan sempat memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah,” ucap Aditya, pada Selasa (9/6).
“Ketika isu itu dibantah, sebagian investor kembali percaya bahwa tidak akan ada perubahan mendadak pada kebijakan ekonomi," lanjutnya.
Dia menjelaskan investor juga menaruh perhatian pada kesinambungan kebijakan ekonomi.
Ekonom STIE YKP Yogyakarta Aditya Hera Nurmoko mengatakan pasar merespons positif setelah muncul penegasan bahwa rumor pergantian Menkeu tersebut tidak benar
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