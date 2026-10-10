Ekonom Soroti RUU Migas, Pembentukan BUK Dinilai Bisa Rugikan Pertamina
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori menilai pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) dalam RUU Migas berpotensi memperlemah Pertamina dan merugikan konsumen melalui tata kelola yang kian birokratis.
Defiyan menilai ketidakjelasan status hukum BUK dapat memicu persoalan baru dalam pengelolaan industri minyak dan gas bumi (migas) nasional.
"Ketidakjelasan pengertian BUK tentu berpotensi takkan jauh beda dengan SKK Migas di sektor hulu dan BPH Migas di sektor hilir," ujar Defiyan dalam keterangannya, Sabtu (10/10).
Dia mempertanyakan bentuk badan hukum BUK, termasuk kejelasan kewenangan, pengelolaan aset, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Menurut Defiyan, pengaturan tersebut harus diperjelas agar tidak menimbulkan celah dalam tata kelola industri migas.
Dia juga menyoroti perubahan struktur pengelolaan migas sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2001. Menurutnya, pemisahan kewenangan antara Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas membuat proses koordinasi semakin rumit.
Kondisi itu dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan bisnis serta mengurangi efisiensi pengelolaan migas dari hulu hingga hilir.
Defiyan menilai sistem yang terfragmentasi juga berpotensi berdampak pada harga BBM yang harus dibayar masyarakat.
Pengamat Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori menilai pembentukan BUK dalam RUU Migas berpotensi melemahkan Pertamina.
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