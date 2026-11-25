jpnn.com, JAKARTA - Managing Partner BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) Toto Pranoto menilai publikasi laporan keuangan Danantara menjadi langkah positif untuk meningkatkan transparansi pengelolaan BUMN sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

“Penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola dan keterbukaan informasi,” ujar Toto dalam keterangannya, Rabu (25/11/2026).

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2025, Danantara membukukan laba bersih sebesar Rp 203,4 triliun selama periode April–Desember 2025. Sementara itu total aset konsolidasian per 31 Desember 2025 mencapai Rp 11.607 triliun, tumbuh 5% dibandingkan posisi Maret 2025.

Adapun pada periode yang sama, total ekuitas tercatat Rp2.980 triliun atau meningkat 5,6%.

Menurut Toto, penyatuan pelaporan keuangan BUMN dalam satu kerangka konsolidasi merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola.

Langkah tersebut dapat mengurangi fragmentasi pengelolaan perusahaan negara sekaligus memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keuangan dan kinerja BUMN.

Dia menambahkan konsistensi dalam menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan akuntabel akan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor maupun publik.

Kejelasan informasi tersebut juga dapat memberikan kepastian bagi investor dalam menilai prospek investasi di Indonesia.