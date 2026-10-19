Ekonom Ungkap Instrumen Investasi Paling Aman saat Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Ferry Latuhihin menilai aset berbentuk dolar Amerika Serikat (AS) jauh lebih aman dibandingkan menempatkan modal di bursa saham domestik yang saat ini diliputi ketidakpastian tinggi.

Ferry menegaskan sikapnya yang masih cenderung pesimistis terhadap prospek pasar modal nasional menyusul masih kuatnya tekanan eksternal global.

Kekhawatiran tersebut salah satunya dipicu oleh potensi penggelembungan (bubble) pada saham-saham sektor kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di bursa Wall Street AS yang dinilai rawan terkoreksi secara tajam.

Tingginya risiko pasar saham AS terlihat dari rasio harga terhadap laba (PE ratio) yang telah menyentuh angka 26, jauh melampaui level wajarnya di kisaran 16.

"it is not the right time to step into the stock market," kata Ferry dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Senin (19/10).

Ferry menilai suasana muram di pasar keuangan dalam negeri belum akan berakhirdalam waktu dekat, terutama apabila nilai tukar dolar AS tidak mampu dibendung oleh intervensi Bank Indonesia (BI) hingga melonjak ke atas Rp18.000.

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Jika level psikologis tersebut terlewati, Ferry mengkhawatirkan tugas BI untuk menstabilkan rupiah akan makin berat karena sentimen pasar kian memburuk dan memicu aksi perburuan valas secara luas.

"Kalau saya sih, untuk memproteksi daya beli anda, untuk memproteksi kekayaan anda, saya lebih prefer pegang US dollar daripada rupiah," ujarnya.