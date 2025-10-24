menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Ekonomi AS Terhuyung, Kesempatan Emas Perkuat Rupiah

Ekonomi AS Terhuyung, Kesempatan Emas Perkuat Rupiah

Ekonomi AS Terhuyung, Kesempatan Emas Perkuat Rupiah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ekonomi AS Terhuyung, Kesempatan Emas Perkuat Rupiah Ilustrasi - rupiah dan dolar. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, mendesak Pemerintah memanfaatkan momentum pelemahan ekonomi Amerika Serikat (AS) sebagai peluang memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Rupiah menunjukkan penguatan terhadap dolar AS dan ditutup pada level Rp16.583 per 3 Oktober 2025, tercatat level terkuat sejak 22 September 2025 (Rp16.582).

Namun, Farouk menilai rupiah telah mengalami depresiasi sekitar 6% dari level Rp15.650, secara keseluruhan dalam satu tahun terakhir.

Baca Juga:

"Persoalan 'government shutdown' di AS memang bisa menjadi salah satu faktor penguatan rupiah dalam 2 pekan terakhir ini di samping juga ekspektasi dari rencana The Fed untuk memangkas US Fed Funds Interest Rate di bulan Oktober ini, dari pemangkasan sebelumnya yang dilakukan di bulan September 2025 ke level 4.00% - 4.25%," ujar Farouk, dikutip Jumat (24/10).

Secara umum, Farouk mengungkapkan indeks dolar memang tengah mengalami penurunan.

Indeks dolar mengalami penurunan sebesar 9.97%, sejak awal tahun 2025.

Baca Juga:

"Apalagi jika dibandingkan dengan emas, dolar telah terdepresiasi sebesar 48.05% dari awal tahun ini," tuturnya.

Meskipun data internasional menunjukkan potensi penguatan rupiah, Farouk menyoroti fakta rupiah justru melemah terhadap dolar dalam satu tahun terakhir.

Ekonom Universitas Binawan mendesak Pemerintah memanfaatkan momentum pelemahan ekonomi Amerika Serikat (AS) sebagai peluang memperkuat nilai tukar rupiah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI