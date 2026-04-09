Ekonomi Global Berkecamuk, Robert Kardinal Tekankan Pentingnya Peran Sektor Swasta

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global yang kian tidak menentu.

Pernyataan itu disampaikan Robert seusai menghadiri peresmian showroom dan outlet terbaru Sanwa Group di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (8/4).

Menurut Robert, langkah ekspansi yang dilakukan Sanwa Group menjadi contoh konkret bagaimana pelaku usaha tetap bisa tumbuh dan berkontribusi di tengah tekanan ekonomi global.

“Sekecil apa pun usaha yang dibuka, dampaknya sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini membantu pemerintah menjaga roda ekonomi tetap bergerak,” ujarnya.

Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional, terutama saat dunia menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.

Robert juga menyoroti konflik global yang masih berlangsung di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah, yang dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia.

“Peperangan ini mengganggu rantai pasok global. Bahkan setelah konflik selesai, proses pemulihan ekonomi tidak akan instan dan membutuhkan waktu panjang,” tegasnya.

Dalam kondisi tersebut, ia menekankan bahwa kreativitas dan inovasi pelaku usaha menjadi faktor penentu agar tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan pasar.