Ekonomi Indonesia di HUT ke-81: Prabowo Optimistis, Warga Kencangkan Ikat Pinggang
Dalam pidatonya menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Presiden juga mengklaim angka tersebut bisa mendorong penciptaan kerja secara masif.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, seperti yang disampaikan Prabowo, akan berfokus pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan anggaran Rp4.097,2 triliun.
Jumlah ini meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026.
"Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong 'Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat'," kata Presiden Prabowo.
Pendapatan Negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.
Sementara itu, pembiayaan RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Inflasi akan dijaga pada level 2,5 persen, sementara suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen, dan nilai tukar berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Pidato presiden dianggap hanya memperlihatkan anggaran belanja yang disusun berdasarkan asumsi makro yang optimistis, namun tidak menyinggung masalah mendasar seperti kesenjangan kelas menengah, turbulensi fiskal daerah, dan perubahan iklim
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