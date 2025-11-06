Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen, Industri Pengolahan Jadi Motor Penggerak

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus sebesar 5,04 persen pada triwulan III 2025.

Deputi Bidang Neraca Perdagangan dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengungkapkan perkembangan ekonomi Indonesia sejalan dengan pola musiman bahwa pertumbuhan triwulan III selalu lebih rendah daripada triwulan II.

Secara year on year, ekonomi triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

"Pertumbuhan ini lebih tinggi dari triwulan III-2024 yang sebesar 4,95 persen," kata Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/11).

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sebagian besar lapangan usaha yang tumbuh positif.

Lapangan usaha utama yang berkontribusi besar terhadap PDB yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi, dengan total share mencapai 65,02 persen.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berasal jasa pendidikan yang tumbuh 10,59 persen.

"Hal ini didorong oleh dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja fungsi pendidikan," ujarnya.