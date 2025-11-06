menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen, Industri Pengolahan Jadi Motor Penggerak

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen, Industri Pengolahan Jadi Motor Penggerak

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen, Industri Pengolahan Jadi Motor Penggerak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BPS menyebut ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen dan industri pengolahan menjadi sektor penggerak. Ilustrasi industri pengolahan makanan: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus sebesar 5,04 persen pada triwulan III 2025.

Deputi Bidang Neraca Perdagangan dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengungkapkan perkembangan ekonomi Indonesia sejalan dengan pola musiman bahwa pertumbuhan triwulan III selalu lebih rendah daripada triwulan II.

Secara year on year, ekonomi triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Baca Juga:

"Pertumbuhan ini lebih tinggi dari triwulan III-2024 yang sebesar 4,95 persen," kata Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/11).

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sebagian besar lapangan usaha yang tumbuh positif.

Lapangan usaha utama yang berkontribusi besar terhadap PDB yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi, dengan total share mencapai 65,02 persen.

Baca Juga:

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berasal jasa pendidikan yang tumbuh 10,59 persen.

"Hal ini didorong oleh dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja fungsi pendidikan," ujarnya.

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen, industri pengolahan menjadi sektor penggerak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI