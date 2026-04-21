Ekonomi Klungkung 2025 Tumbuh 5,67 Persen, Kemiskinan Turun

jpnn.com, KLUNGKUNG - Kinerja ekonomi Kabupaten Klungkung sepanjang 2025, menunjukkan tren positif dengan sejumlah indikator makro yang mengalami peningkatan signifikan.

Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung saat audiensi dengan Bupati Klungkung, Senin (20/4).

Kepala BPS Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Dirga Kardita, mengungkapkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp 12 triliun.

“Capaian ini menunjukkan performa ekonomi Klungkung yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan nilai PDRB hampir Rp3 triliun atau sekitar Rp 2,8 triliun berhasil diraih dalam kurun waktu tiga tahun. Angka ini dinilai melampaui progres pertumbuhan pada dekade sebelumnya.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Klungkung tercatat sebesar 5,67 persen. Angka tersebut hanya terpaut 0,15 poin dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan menempatkan Klungkung di posisi keempat di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita Klungkung mencapai 5,39 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali yang berada di angka 5,16 persen, menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara individu.

Dari sisi sektoral, sektor transportasi serta akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, masing-masing di atas 13 persen. Meski demikian, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.